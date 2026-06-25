Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν σήμερα πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες και τον τομέα ασφαλείας.

Είναι η δεύτερη συνεχή ημέρα με τέτοιου είδους περιστατικό, ύστερα από αντίστοιχο χτύπημα χθες που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους παρά την κατάπαυση πυρός, δήλωσαν στο Reuters πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες και τον τομέα ασφαλείας του Λιβάνου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters