Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη βράδυ όταν ένα όχημα πέρασε μέσα από πλήθος στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας κατά τη διάρκεια εορτασμού της νίκης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού στο Μουντιάλ, ανακοίνωσε το δημαρχείο του Λος Κάμπος.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που μένουν να καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, πέρασε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε το δημαρχείο.

Ένα μη επαληθευμένο βίντεο κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αυθεντικότητά του.

Συνολικά 17 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες, πρόσθεσε η ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας στους πληγέντες και στις οικογένειές τους μετά τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν απόψε», δήλωσε ο αναπληρωτής δήμαρχος του Λος Κάμπος, Χοσέ Μανουέλ Λαρούμπε, υποσχόμενος να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις έρευνες των αρχών για το περιστατικό.

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε όλο το Μεξικό χθες βράδυ , μετά τη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας με 3-0 στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters