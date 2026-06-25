Ομάδες με ειδικευμένους διασώστες, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, βρίσκονται καθ’ οδόν για να συμμετάσχουν στις έρευνες για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα ύστερα από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, που έχει στοιχίσει έως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 164 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας.

Οι διασώστες «είναι ήδη καθ’ οδόν προς τη χώρα μας για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες», ανακοίνωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες με τις δηλώσεις της να μεταδίδονται από την τηλεόραση. Η ίδια πρόσθεσε ότι μίλησε με αρκετούς ξένους ηγέτες και με αξιωματούχο του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, η Ροντρίγκες είχε ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και περί τους 1.000 οι τραυματίες, με βάση νεότερο και προσωρινό απολογισμό, από τις φονικές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την Βενεζουέλα. Περί τις 30 μετασεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί μετά τον σφοδρό διπλό σεισμό, δήλωσε η ίδια.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε χθες το απόγευμα (Τετάρτη, τοπική ώρα) σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών.

Η περιοχή του επλήγη περισσότερο φαίνεται να είναι η πολιτεία της Λα Γκουάιρα, βορείως της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκέτια, το οποίο έκλεισε καθώς έχει υποστεί ζημιές, και η παράκτια πόλη Κάτια λα Μαρ, όπου έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια.

Σε αυτή την πόλη που βυθίστηκε στο σκοτάδι λόγω της διακοπής στην ηλεκτροδότηση, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε κατοίκους να απομακρύνουν ερείπια από κτίρια, κρατώντας φακούς και φωνάζοντας τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν εκεί.

Η Λισμπέτ Βάσκες, 37 ετών, περιγράφει τη «χαοτική» σκηνή όπου η ίδια και η οικογένειά της κατάφεραν να διαφύγουν από τα παράθυρα του διαμερίσματός τους την τελευταία στιγμή ενώ το κτίριό τους «βυθιζόταν» στο έδαφος. «Ήταν τρομακτικό», δήλωσε. «Οι γείτονες από τα κάτω διαμερίσματα έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας μένει πια τίποτα. Για την ώρα, δεν έχουμε τίποτα, ούτε τη δύναμη ούτε το κουράγιο να μπούμε μέσα», δηλώνει ο 49χρονος κάτοικος Λάρι Ρόχας, μπροστά από ένα σωρό ερειπίων όπου βρίσκονται θαμμένοι συγγενείς του.

Το USGS, χρησιμοποιώντας μοντέλα προβλέψεων για να εκτιμήσει τον αριθμό των νεκρών, δήλωσε ότι πιθανόν να ανέλθει σε χιλιάδες, με σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσει τους 10.000. Ιστοσελίδα που συστήθηκε για την αναζήτηση και εντοπισμό αγνοουμένων και αναρτήθηκε στο Χ από ηγετικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, πολλοί εκ των οποίων είναι εκτός χώρας, ανέφερε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν δώσει σημεία ζωής έως τις 5.40 πμ (τοπική ώρα, 12:40 ώρα Ελλάδας).

Οι περισσότεροι Βενεζουελάνοι ήταν σπίτι τους όταν σημειώθηκε ο διπλός σεισμός καθώς ήταν επίσημη αργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP - Reuters