Η Πορτογαλία είναι έτοιμη να στείλει αποστολή έκτακτης βοήθειας αποτελούμενη από 50 διασώστες στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνγκελ, μετά τον ισχυρό διπλό φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

"Υπάρχει μια ομάδα 50 ανθρώπων, ίσως 53" που "προετοιμάζεται από νωρίς το πρωί", δήλωσε ο Ράνγκελ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Portugal.

Η δύναμη αυτή περιλαμβάνει κυρίως μονάδες της χωροφυλακής εξειδικευμένες στη διάσωση, ομάδες πολιτικής προστασίας, αστυνομικούς με σκύλους διάσωσης, όπως και ιατρικό προσωπικό στο οποίο περιλαμβάνονται δύο γιατροί και δύο νοσηλευτές, διευκρίνισε.

Η ανάπτυξη της ομάδας αυτής θα εξαρτηθεί από την υλικοτεχνική προετοιμασία και τον συντονισμό με τις αρχές της Βενεζουέλας.

Επί του παρόντος, οι πορτογαλικές αρχές δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών τους στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, πέντε Πορτογάλοι, εκ των οποίων τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, φέρονται ως αγνοούμενοι στην περιοχή της Λα Γκουάιρα, βορείως του Καράκας, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα σήμερα, όπως ο πρόεδρος Ζοζέ Σεγκούρο, και ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο έστειλε μήνυμα υποστήριξης και "πλήρους αλληλεγγύης" προς τους "Βενεζουελάνους, τους Πορτογάλους και τους απογόνους Λουζιτανών".

Στη Βενεζουέλα κατοικεί μεγάλη πορτογαλική κοινότητα που αριθμεί περίπου 200.000 πολίτες, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στη Λισαβόνα. Ο αριθμός αυτός την καθιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη πορτογαλική κοινότητα στη Λατινική Αμερική.

Οι μετανάστες αυτοί, που κατάγονταν κυρίως από το νησί της Μαδέρας αλλά και από την περιοχή Αβέιρο, στα κεντρικά της χώρας, εγκαταστάθηκαν στη Βενεζουέλα κατά κύματα, από τη δεκαετία του 1940 και έως τη δεκαετία του 1980.





A pair of powerful earthquakes rocked Venezuela, tearing down buildings, closing the country’s main airport and sending panicked residents of the capital pouring into the streets. At least 146 have died, the acting president said Thursday, warning that the toll was expected to… pic.twitter.com/byaOua2DuE — The Associated Press (@AP) June 25, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ