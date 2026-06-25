Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν «κινητοποιηθεί πλήρως» μετά τους δίδυμους, φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, κρίνοντας ότι απαιτείται «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια» για να στηριχθεί η χώρα.

«Έχουμε κινητοποιηθεί πλήρως για να στηρίξουμε τον πληθυσμό της Βενεζουέλας (…) Τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί μια μαζική συλλογική προσπάθεια, ώστε να στηρίξουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης και να βοηθήσουμε τις πληγείσες κοινότητες» ανέφερε ο Τομ Φλέτσερ.

Επαναλειτουργεί το πετροχημικό εργοστάσιο Μορόν

Το Πετροχημικό Συγκρότημα Μορόν, το δεύτερο μεγαλύτερο της Βενεζουέλας, ξανάρχισε τη λειτουργία του, αφού είχε κλείσει για προληπτικούς λόγους μετά τους σεισμούς που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι στο συγκρότημα έλαβαν την οδηγία να μην πάνε για δουλειά μέχρι να γίνει μια πρώτη εκτίμηση των καταστροφών, ανέφεραν πηγές του εργοστασίου. Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί μια διαρροή σε δεξαμενή αποθήκευσης υλικών.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ