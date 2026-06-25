Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας και θα κλείσει το προξενείο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κονστάντζα.

Η απόφαση της Ρωσίας να απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ήταν προβλέψιμη μετά την απέλαση του Ρώσου προξένου στην πόλη Κονστάντζα σε σχέση με την συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στο έδαφος της Ρουμανίας , ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

Ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε μια πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της ανατολικής Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας τον Μάιο. Ήταν η πρώτη φορά που μια πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ δέχτηκε επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ