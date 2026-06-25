Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία και πιστεύει ότι οι ΗΠΑ κατανοούν ότι δεν μπορούν να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο ενώ υποστηρίζουν μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές.

Η εφημερίδα «Kyiv Independent» γράφει ότι η Ουκρανία, η οποία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, πιστεύει ότι έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για να ενεργήσει «με μεγαλύτερη τόλμη» στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που αποσκοπεί στο να αναγκάσει τη Ρωσία να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε το δημοσίευμα επαναλαμβάνοντας ότι η Ρωσία είναι «βαθύτατα ευγνώμων» για τις προσπάθειες μεσολάβησης που κάνουν οι ΗΠΑ.

«Όμως, φυσικά, είναι αδύνατο να καταβάλει κανείς τέτοιες προσπάθειες ενώ συμμετέχει στον πόλεμο ως μέλος μιας από τις δύο πλευρές», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Φυσικά, γνωρίζουμε ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα το κατανοεί πολύ καλά αυτό και το έχει πλήρως υπόψη της. Βασιζόμαστε σε αυτή την παραδοχή και αναμένουμε ότι ο διάλογος με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές σχετικά με το ζήτημα της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης θα συνεχιστεί».



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ