Η κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι ασταθής και οι κίνδυνοι ενδέχεται να κλιμακωθούν σύντομα, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μετά από συνάντηση που είχε με ηγέτες της περιοχής.

«Μοιραζόμαστε επίσης, χωρίς εξαίρεση, την άποψη ότι η κατάσταση είναι πολύ ασταθής και ότι μπορούν να αναμένονται διάφοροι τύποι κλιμάκωσης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.



Διαβάστε επίσης: «Φρούριο» η Άγκυρα για Σύνοδο ΝΑΤΟ - 56.288 άνδρες ασφαλείας επί ποδός



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ