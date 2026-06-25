Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, με την τουρκική Κυβέρνηση να αναπτύσσει στο πλαίσιο αυτό συνολικά 56.288 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι η Σύνοδος θα καταστήσει ορατό το «διπλωματικό βάρος» που έχει η Τουρκία και τον ενισχυμένο ρόλο της στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Στην Άγκυρα αναμένονται οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, προσκεκλημένοι αρχηγοί κρατών, περίπου 100 Υπουργοί, ανώτατοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Για την ασφάλεια της διοργάνωσης θα διατεθούν 48.841 αστυνομικοί και 7.447 χωροφύλακες, ενώ 639 άτομα θα πραγματοποιούν επί 24ώρου βάσεως διαδικτυακές περιπολίες για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και εγκληματικών ενεργειών στο διαδίκτυο.

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Σχεδόν 3.000 δημοσιογράφοι από την Τουρκία και το εξωτερικό έχουν υποβάλει αίτηση για διαπίστευση. Στη Βιβλιοθήκη του Προεδρικού Μεγάρου θα λειτουργήσει κέντρο Τύπου με 1.600 θέσεις εργασίας, περίπου 100 σημεία ζωντανών συνδέσεων και 40 αίθουσες μοντάζ. Η TRT θα μεταδώσει τη σύνοδο με 80 κάμερες από 26 διαφορετικά σημεία.

Ο Ντουράν ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία στοχεύει να επιτύχει έως το τέλος του 2030 τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες «3,5% συν 1,5%», ενώ χαρακτήρισε την τουρκική αμυντική βιομηχανία «στρατηγικό πολλαπλασιαστή ισχύος» για τη Συμμαχία.

Για τις μετακινήσεις των ξένων αποστολών θα χρησιμοποιηθούν τα αεροδρόμια Εσένμπογα και Μούρτεντ, καθώς και μία αεροπορική εγκατάσταση στην περιοχή της Άγκυρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ