Η αμερικανική Κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία, συνολικής αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Reuters.

Οι κινητήρες της General Electric προορίζονται για τις δοκιμές και την αρχική παραγωγή του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο η αμερικανική Κυβέρνηση φέρεται να προετοιμάζει την επίσημη γνωστοποίησή της στο Κογκρέσο, σημειώνεται.

Ακόμη αναφέρεται πως αντιρρήσεις για το θέμα έχει διατυπώσει ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γκρέγκορι Μικς, ωστόσο η Κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στη διαδικασία.

Πηγή: KYΠΕ