Το Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιβληθούν «τέλη διέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι εξετάζει με το Ιράν τις «δαπάνες» που θα μπορούσαν να χρεώνονται για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου Μπαντρ αλ Μπουσάιντι υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι «οι μελλοντικές ρυθμίσεις σχετικά με τα Στενά δεν περιλαμβάνουν επιβολή τελών διέλευσης».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μανάμα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών χωρών του Κόλπου και του Αμερικανού ομολόγου τους Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επαναδιατύπωσε την κατηγορηματική άρνηση της Ουάσινγκτον για επιβολή διοδίων ή τελών, φοβούμενος «πλήρες χάος».

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, οι υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν τόνισαν την ανάγκη για συνεχή διμερή συντονισμό όσον αφορά τη θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο Ομανός ομόλογός του Μπουσάιντι συζήτησαν τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών ρυθμίσεων στα Στενά και των προσωρινών μέτρων που έχουν οριστεί για περίοδο 60 ημερών, ανέφερε δήλωση του Αραγτσί στον λογαριασμό στο Telegram.

Οι δύο πλευρές χαιρέτισαν επίσης τις πρόσφατες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσκάτ και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και τον τεχνικό συντονισμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ολοκληρώνοντας σήμερα το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, ο Ρούμπιο υποστήριξε σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη μεταξύ των χωρών του Κόλπου για την επιβολή τελών στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι οι χώρες συμμερίζονται επίσης και άλλες σοβαρές ανησυχίες.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP