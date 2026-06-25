Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας αναχαίτισε στην κεντρική Μεσόγειο τάνκερ που θωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις εναντίον της κυρώσεις.

«Το Πολεμικό Ναυτικό διέκοψε τον πλου του τάνκερ Deliver καθώς έπλεε ανοικτά της Σικελίας κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας», έγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Χ.

Είναι το πέμπτο ύποπτο τάνκερ που αναχαιτίζεται από τις γαλλικές ναυτικές δυνάμεις από τον Σεπτέμβριο 2025.

«Δεν θα επιτρέψουμε στον σκιώδη στόλο να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί την ρωσική πολεμική προσπάθεια», έγραψε ο Μακρόν. «Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη. Θα συνεχίσει να καταβάλλει όλες τις αναγκαίες προσπάθειες για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για την Ρωσία και να επιτρέψει την επίτευξη μίας σταθερής και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνόδευσε την ανάρτησή του με βίντεο που δείχνει την επέμβαση κομάντος μεταφερόμενων με ελικόπτερο στο πλοίο.

Το Deliver φέρει σημαία του Καμερούν και είχε αποπλεύσει από το Πριμόρσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με την γαλλική περιφέρεια της Μεσογείου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βάση το άρθρο 110 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που προβλέπει την επαλήθευση της εγκυρότητας της σημαίας ενός πλοίου που θεωρείται ύποπτο ότι φέρει πλαστή σημαία.

Η εξέταση των εγγράφων του πλοίου επιβεβαίωσε τις υποψίες και το Deliver κατευθύνεται συνοδευόμενο από δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας προς αγκυροβόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP