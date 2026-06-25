Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει την χώρα. Τα θύματα εργάζονταν στον γεωργικό τομέα και σε οικοδομές. Λόγω θερμοπληξίας έχασε την ζωή του και ένας άστεγος.

Δεκαεπτά πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, λόγω της μεγάλης ζέστης. Αύριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι δεκαοκτώ. Η πιο ζεστή ημέρα, όμως, αναμένεται ότι θα είναι η επόμενη Δευτέρα, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν, πιθανότατα, τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας.

Στην Φλωρεντία, τις επόμενες τρεις ημέρες η πινακοθήκη των «Ουφίτσι» αποφάσισε να κλείσει τα ταμεία από τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια, ώστε να μην δημιουργούνται ουρές τουριστών κάτω από τον ήλιο. Η πρόσβαση στην διεθνούς φήμης πινακοθήκη επιτρέπεται μόνον στους πολίτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, τέλος, ο δήμος της Ρώμης προτίθεται να μετατρέψει παλιά αντιαεροπορικά καταφύγια και ρωμαϊκές υπόγειες σήραγγες και λατομεία, σε νέα «κλιματικά καταφύγια», στα οποία οι πολίτες της Αιώνιας Πόλης θα μπορούν να εξασφαλίζουν λίγη δροσιά. Στους χώρους αυτούς, κατά την διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 μέχρι και 17 βαθμούς.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ