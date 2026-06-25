Η Κίνα, στρατηγικός εταίρος της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ετοιμότητα για την παροχή «κάθε δυνατής βοήθειας» στην χώρα που επλήγη από δύο σφοδρές σεισμικές δονήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της.

«Η Κίνα είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις ανάγκες της Βενεζουέλας», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Από την Ουάσινγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα στείλει αμέσως σωστικά συνεργεία, ιατρικά μέσα και ανθρωπιστική βοήθεια στην Βενεζουέλα. «Η Αμερική στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «οι δύο μεγάλοι σεισμοί που χτύπησαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν τρομακτικό αριθμό νεκρών», αν και ο επίσημος απολογισμός αναφέρεται προς το παρόν σε 32 νεκρούς. «Θα είμαστε στο πλευρό των νέων και καταπληκτικών μας φίλων».

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε επίσης ετοιμότητα για την αποστολή βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δήλωσε έτοιμη για την αποστολή βοήθειας ανακοίνωσε η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την αντιμετώπιση κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ.

Από την Ισπανία ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε έτοιμος για την αποστολή επείγουσας βοήθειας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι θα προτείνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης που συντονίζει και χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επείγουσας συνδρομής.

Ο γερμανικός στρατός ανακοίνωσε έτοιμος για την αποστολής αεροσκαφών.

Είτε είναι «αδελφή χώρα» είτε όχι, οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής πρόσφεραν την βοήθειά τους προς την Βενεζουέλα.

Η Αβάνα ανακοίνωσε ότι το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται επί τόπου έχει ήδη κινητοποιηθεί και προσφέρει ιατρική φροντίδα στον σεισμόπληκτο πληθυσμό.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι ζήτησε την προετοιμασία της αναγκαίας βοήθειας διευκρινίζοντας ότι το Καράκας έχει ζητήσει ειδικευμένα συνεργεία διάσωσης και νοσηλευτές.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα πρόσφερε την βοήθεια της Βραζιλίας στην ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών.

Αλληλεγγύη «πέραν των διαφορών» και ετοιμότητα για συνδρομή εξέφρασε η Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι.

Την αποστολή σωστικών συνεργείων και ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσε ο προσκείμενος στο Τραμπ πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα «παρά τις τεράστιες διαφορές».

Τον αποστολή σωστικών συνεργείων και ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσαν η Δομινικανή Δημοκρατία και το Σαλβαδόρ. Την πρόθεσή τους για αποστολή βοήθειας διατύπωσαν η Χιλή, η Ουρουγουάη και η Κόστα Ρίκα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP