Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού, δήλωσε αστυνομική πηγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα την Πέμπτη, ανεβάζοντας στους τρεις τους θανάτους παιδιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την εβδομάδα.

Οι γονείς βρήκαν το αγόρι στο «αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους», δήλωσε η πηγή, ενώ η Πολιτική Προστασία επιβεβαίωσε τον θάνατό του στην πόλη Σεν-Γκρατϊέν στα προάστια του Παρισιού.

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Πηγη: AFP