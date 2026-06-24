Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θέλησαν να εκπέμψουν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, έπειτα από πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Οι Ευρωπαίοι θέλουν η Σύνοδος της Άγκυρας να είναι επιτυχής», τόνισε ο οικοδεσπότης, ενώ και οι πέντε ανέδειξαν ως προτεραιότητα την οικοδόμηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού ΝΑΤΟϊκού πυλώνα.

Ο κ. Μερτς αναφέρθηκε σε «πέντε μηνύματα» που στέλνουν σήμερα «πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη» ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ:

«Πρώτον, στεκόμαστε ενωμένοι υπέρ ενός ΝΑΤΟ που διατηρεί με ισχύ και ενότητα την ασφάλεια στον ευρωατλαντικό χώρο προς όφελος όλων των συμμάχων. Δεύτερον, θέλουμε να ανανεώσουμε τη Συμμαχία. Ενισχύουμε τον ευρωπαϊκό της πυλώνα (..) αυξάνουμε τις αμυντικές μας δαπάνες στο 3,5% (…) Επενδύουμε μαζικά στην άμυνά μας. Αυτό θέτει τα θεμέλια για μια ισορροπημένη διατλαντική εταιρική σχέση".

Τρίτον, είπε, " ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο μαζί. Oι εθνικές μονομερείς πρωτοβουλίες στην αμυντική πολιτική θα ήταν λανθασμένη πορεία. Θέλουμε περισσότερη συνεργασία, τόσο διατλαντικά όσο και ευρωπαϊκά. Για εμάς τους Γερμανούς, αυτό απορρέει από την ιστορία μας, τη γεωγραφία μας και το Σύνταγμά μας. Οι γείτονές μας πρέπει να αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν η Γερμανία γίνεται ισχυρότερη. Γι' αυτό θέλουμε να εντάξουμε σταθερά τις ένοπλες δυνάμεις μας και την αμυντική μας βιομηχανία στη Συμμαχία και στην Ευρώπη".

"Έχουμε βαθύ και άμεσο συμφέρον γι' αυτό», τόνισε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι το ομαδικό πνεύμα είναι απαραίτητο και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις για την αμυντική μας βιομηχανία. «Αυτή την κοινή προσπάθεια την προωθούμε μαζί όπου αυτό είναι δυνατό», ανέφερε.

«Τέταρτον, θέλουμε να στείλουμε από την Άγκυρα ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης προς την Ουκρανία», τόνισε και πρόσθεσε ότι το Βερολίνο προτείνει οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να δώσουν μια «ισχυρή δέσμευση χρηματοδότησης» ώστε το μήνυμα προς τη Ρωσία να είναι σαφές, ότι η Ουκρανία παραμένει ισχυρή και η ευρωπαϊκή στήριξη δεν μειώνεται.

«Από τη Σύνοδο της G7 στο Εβιάν μπορούμε να προσθέσουμε και τη διατλαντική διάσταση. Ελπίζουμε ότι η Μόσχα θα βγάλει τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», επισήμανε. «Πέμπτον, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο. Υποστηρίζουμε τις επακόλουθες διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν πλέον ξεκινήσει. Θα συμβάλουμε και εμείς από την πλευρά μας, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να εκπέμψει η Σύνοδος στην Άγκυρα», συμπλήρωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέδειξε ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη τη διατύπωση κοινής θέσης της Ομάδας των Επτά για την Ουκρανία.

«Το γεγονός ότι, για πρώτη φορά εδώ και 18 μήνες, όλα τα μέλη της G7 υπέγραψαν ένα κοινό κείμενο και ότι οι Αμερικανοί υποστηρίζουν μαζί με εμάς την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επιθυμούν να στηρίξουν τις υποδομές της και είναι επίσης διατεθειμένοι να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, δείχνει ότι κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Και θέλουμε να εδραιώσουμε περαιτέρω αυτή τη σύγκλιση», δήλωσε ο κ. Μακρόν.

Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε τη θέση του κ. Μερτς, δηλώνοντας ότι «θα υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία (συνομιλιών), διότι είναι σημαντική και θέλουμε να συμμετάσχουμε ενεργά, για παράδειγμα μέσω της ad hoc αποστολής για τα Στενά του Ορμούζ, αφού βεβαίως καθοριστούν οι σχετικές προϋποθέσεις - με στόχο πάντα την ειρηνική επίλυση των διαφορών και τη συμβολή σε μια διαρκή ειρήνη στον Λίβανο, με πλήρη διατήρηση της κυριαρχίας του».

Η Σύνοδος της Άγκυρας θα αναδείξει επίσης με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. «Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας και τους αμυντικούς μας προϋπολογισμούς και, ως Ευρωπαίοι, να αναπτύξουμε κοινές λύσεις και να συνεργαστούμε στενά για την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος. Οι αμυντικές μας δαπάνες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποτελεί ένδειξη της αποφασιστικότητάς μας να δράσουμε από κοινού και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη βιομηχανική μας συνεργασία», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε επίσης στη σημασία από τη μία πλευρά της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνιστώσας στο πλαίσιο της διατλαντικής συμμαχίας και από την άλλη της ανάδειξης των δυνατοτήτων και της αριστείας που διαθέτει η Ευρώπη ώστε να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση.

«Όλες αυτές οι προκλήσεις δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αλλά συνδέονται με μια ευρύτερη διάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Πρόκειται για την ευθύνη που έχουμε, αλλά και για την ευθύνη κάθε κράτους ξεχωριστά, να προστατεύει τα σύνορά του. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη προσέγγιση, η οποία πρέπει να καλύπτει όλα τα μέτωπα της συμμαχίας μας και όλες τις πτυχές της ευθύνης μας», δήλωσε η κυρία Μελόνι και, αναφερόμενη στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό «να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Κίεβο για όσο χρειαστεί, έως ότου καταστεί εφικτή η επίτευξη μιας νόμιμης και δίκαιης ειρήνης».

Σχετικά με το Ιράν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών είναι εξαιρετικά σημαντική. «Τα Στενά του Ορμούζ έχουν στρατηγική σημασία για όλους μας. Η Ιταλία έχει ήδη εκφράσει την ετοιμότητά της να συμβάλει, αν και βεβαίως θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ζήτησε να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία, με νέες κυρώσεις, προκειμένου να αξιοποιηθεί, όπως είπε, το μομέντουμ υπέρ της Ουκρανίας, ενώ αναφέρθηκε στην σημασία της προώθησης ενός «ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ»:

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ηγετική παρουσία και τις κυρίαρχες επιχειρησιακές δυνατότητες της Ευρώπης, πάντα σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε τις χώρες μας ασφαλείς, να αποτρέψουμε όσους επιδιώκουν να μας βλάψουν και να διαφυλάξουμε την πιο επιτυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία. Αυτή είναι η μεγάλη στρατηγική πρόκληση της εποχής μας, απέναντι σε μια σαφή και διαρκώς αυξανόμενη απειλή», δήλωσε ο κ. Στάρμερ

Και επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εφαρμόσει τη μεγαλύτερη διατηρήσιμη αύξηση των αμυντικών δαπανών του από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

«Στόχος μας δεν είναι μόνο να αυξήσουμε το ύψος των αμυντικών δαπανών, αλλά και να αναμορφώσουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε αυτούς τους πόρους, αξιοποιώντας τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία και διασφαλίζοντας ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές απειλές», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός και ανέδειξε ακόμη την ανάγκη η ανανέωση της ευρωπαϊκής άμυνας να στηριχθεί σε μια «ιστορικής σημασίας αλλαγή στη βιομηχανική συνεργασία της Ευρώπης».

Η πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου, είπε, είναι ότι δεν αρκεί μόνο να υπερκεράσουμε τον αντίπαλο επιχειρησιακά, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να καινοτομούμε περισσότερο και να παράγουμε περισσότερα από αυτόν. «Περισσότερο από ποτέ, η οικονομική και τεχνολογική ισχύς αποτελεί τη βάση της στρατιωτικής ισχύος. Γι' αυτό οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες μας τα επόμενα χρόνια», δήλωσε.

Ως «επιβεβαίωση της βούλησης των χωρών της Ε5 να διαφυλάξουν τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την διατλαντική ενότητα» περιέγραψε την αποψινή συνάντηση στο Βερολίνο ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και τόνισε ότι το μέλλον της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου, όπως και το μέλλον της Ουκρανίας, «εξαρτώνται από τη διατήρηση της ενότητας, τόσο των Ευρωπαίων όσιο και της διατλαντικής κοινότητας».

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία στον πόλεμό της απέναντι στη Ρωσία. Θα υπερασπιστούμε επίσης τους διατλαντικούς δεσμούς, ακόμη κι αν ορισμένοι πολιτικοί δεν τους εκτιμούν πάντα όσο θα έπρεπε. Η Πολωνία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι χώρες που απειλούνται άμεσα από την επιθετική πολιτική της Ρωσίας, δηλαδή οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας, να εκπροσωπούνται σε όλα τα σχετικά σχήματα και φόρουμ. Χωρίς την Πολωνία, χωρίς τις σκανδιναβικές χώρες, χωρίς τις χώρες της Βαλτικής και χωρίς τη Ρουμανία, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί οτιδήποτε ουσιαστικό σε αυτή τη σύγκρουση πολιτισμών με τους επιθετικούς γείτονές μας στα ανατολικά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τουσκ, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην αυριανή Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας που διοργανώνεται στο Γκντανσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός έκανε επίσης λόγο για ανάγκη να ακουστεί από την Άγκυρα «και να βρει ισχυρή ανταπόκριση» η δέσμευση της χώρας του για επένδυση του σχεδόν 7% του ΑΕΠ της στην άμυνα. «Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή τους όσον αφορά την αμυντική ικανότητα της Ευρώπης και των επιμέρους κρατών», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ