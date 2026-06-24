Μια απροσδόκητη τάση έχει κυριαρχήσει στους αγώνες της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: τα έντονα ροζ παπούτσια (cleats). Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του Reuters, από τους 528 παίκτες που ξεκίνησαν στους αγώνες της πρεμιέρας, οι 365 φορούσαν ροζ παπούτσια – ποσοστό 69%. Η τάση δεν είναι τυχαία. Οι μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών (Nike, Adidas, Puma, New Balance, Skechers) κυκλοφόρησαν μαζικά έντονα ροζ χρωματικά σχέδια ειδικά για το τουρνουά, μετατρέποντας αυτό που παλαιότερα ήταν μια σπάνια, «τολμηρή» επιλογή σε... προεπιλεγμένη εμφάνιση.





Ομάδες που «βάφτηκαν» ροζ



Ορισμένες εθνικές ομάδες εμφανίστηκαν σχεδόν ολόκληρες με ροζ παπούτσια:

Βραζιλία

Κολομβία

Γερμανία

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Στις φωτογραφίες των ομάδων, οι σειρές με τα έντονα ροζ παπούτσια ξεχωρίζουν έντονα πάνω στο πράσινο γκαζόν.mentalfloss.comΓιατί ροζ;Οι λόγοι που προβάλλονται είναι κυρίως δύο:

Ορατότητα – Το ροζ ξεχωρίζει περισσότερο στο πράσινο του γηπέδου. Μάρκετινγκ – Οι εταιρείες θέλουν τα παπούτσια τους να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα στην τηλεόραση και στα social media.





Το μαύρο και το λευκό, που για δεκαετίες ήταν η κυρίαρχη επιλογή, έχουν υποχωρήσει δραματικά σε αυτή την διοργάνωση.



Το Reuters χαρακτηρίζει ήδη το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ως το «Ροζ Παγκόσμιο Κύπελλο». Μια μικρή λεπτομέρεια στα παπούτσια έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οπτικά στοιχεία της διοργάνωσης – και όλοι το έχουν προσέξει.