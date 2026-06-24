Το Μουντιάλ 2026 καταγράφει ιστορικό ρεκόρ ποδοσφαιριστών που εκπροσωπούν εθνικές ομάδες διαφορετικές από τη χώρα γέννησής τους, αντανακλώντας τις σύγχρονες μεταναστευτικές τάσεις και την παγκοσμιοποίηση του αθλητισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία της FIFA, σχεδόν το 23% των παικτών της διοργάνωσης – 289 από τους 1.248 συνολικά – δεν γεννήθηκαν στη χώρα που εκπροσωπούν, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 16,5% του Μουντιάλ του 2022.

Το παράδειγμα του Μαρόκου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι το Μαρόκο αγωνίστηκε για 25 λεπτά στον αγώνα με τη Βραζιλία χωρίς κανέναν ποδοσφαιριστή γεννημένο στο μαροκινό έδαφος. Η χώρα έχει επενδύσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση της διασποράς της σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.

Παίκτες απέναντι στη χώρα που γεννήθηκαν

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είδε επίσης τον Ιμπραΐμ Μπαγέ να σκοράρει για τη Σενεγάλη απέναντι στη Γαλλία, τη χώρα όπου γεννήθηκε. Αντίστοιχα, στο Μουντιάλ του 2022 ο Ελβετός Μπριλ Εμπολό είχε γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της διοργάνωσης που πέτυχε γκολ απέναντι στη χώρα γέννησής του, το Καμερούν.

Αδέλφια σε αντίπαλες εθνικές ομάδες

Η αυξημένη κινητικότητα των ποδοσφαιριστών έχει δημιουργήσει και οικογενειακές ιδιαιτερότητες. Στο φετινό τουρνουά συμμετέχουν τέσσερα ζευγάρια αδελφών που εκπροσωπούν διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών οι Ντεζιρέ και Γκουέλα Ντουέ (Γαλλία και Ακτή Ελεφαντοστού) και οι Νίκο και Ινιάκι Γουίλιαμς (Ισπανία και Γκάνα).

Οι κανόνες της FIFA

Η FIFA επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές να εκπροσωπούν χώρα διαφορετική από τη γενέτειρά τους, εφόσον διαθέτουν υπηκοότητα και οικογενειακούς ή άλλους δεσμούς με τη συγκεκριμένη χώρα. Οι κανονισμοί έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, διευκολύνοντας τις αλλαγές εθνικής ομάδας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.