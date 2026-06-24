Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση της Ουκρανίας με drones εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας αναχαίτισε περισσότερα από 300 drones.

"Στη συνοικία Βεϊντελέφσκι, στον οικισμό Πριβέτνι, ένας άνδρας σκοτώθηκε από έκρηξη μη επανδρωμένου αεροσκάφους", ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, κάνοντας λόγο για "μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων".

"Μία γυναίκα, που τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδας τα οποία διαπέρασαν την πλάτη της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο", πρόσθεσαν στο Telegram.

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Στη διάρκεια της νύκτας "τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 323 drones" της Ουκρανίας πάνω από περίπου είκοσι ρωσικές περιφέρειες, ανάμεσά τους η Μπέλγκοροντ και η Μπριάνσκ που βρίσκονται κοντά στη μεθόριο, αλλά και αυτή της Μόσχας και πιο νότια του Ροστόφ, επεσήμανε από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ουκρανία στοχοθετεί συχνά τη Ρωσία σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον του εδάφους της.

Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι ουκρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ