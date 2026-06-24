Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, μεγάλη πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε άμαχη, έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

«Γυναίκα 56 ετών σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Τέσσερις κατοικίες, κατάστημα και βοηθητικό κτίσμα υπέστησαν ζημιές. Ξέσπασαν πυρκαγιές σε τοποθεσίες όπου έγιναν πλήγματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέλαβαν δράση.

Παράλληλα, ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη, σημαντικό λιμάνι στην Κριμαία, χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, προκάλεσε προσωρινή διακοπή ρεύματος, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της.

«Ως αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης εναντίον ενεργειακών υποδομών μας, η πόλη στερείται προσωρινά την ηλεκτροδότηση», ανέφερε μέσω Telegram ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

Η Ρωσία βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο πιο πολύνεκρος στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για να λάβει τέλος η ένοπλη σύρραξη έχουν ουσιαστικά ανασταλεί.

Το Κίεβο από την πλευρά του κλιμακώνει τις δικές του επιδρομές εναντίον της Ρωσίας λέγοντας ότι σκοπός του είναι να μειώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας και τα μέσα χρηματοδότησης του πολέμου, καθώς βάζει στο στόχαστρο κυρίως ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ