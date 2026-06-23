Άλλα έντεκα πτώματα μεταναστών ξεβράστηκαν τις τελευταίες ημέρες στις ακτές μιας πόλης της ανατολικής Λιβύης, αφού το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί νεκροί συνολικά 26 άνθρωποι αλλά εκφράζονται φόβοι ότι δεκάδες άλλοι χάθηκαν στη θάλασσα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα στις ακτές κατά μήκος του Τομπρούκ βρέθηκαν τα πτώματα 15 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός μικρού κοριτσιού. Δέκα άνθρωποι που διασώθηκαν είπαν ότι στο πλοιάριο επέβαιναν περίπου 61 επίδοξοι μετανάστες.

Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, άλλοι 11 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από την Κυριακή μέχρι σήμερα.

Η Λιβύη έχει μετατραπεί σε μεταναστευτικό κόμβο για πολλούς ανθρώπους από την υποσαχάρια Αφρική που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να φτάσουν στην Ευρώπη, διασχίζοντας την έρημο και τη θάλασσα για να ξεφύγουν από τις συρράξεις και τη φτώχεια.

Η Λιμενική Αρχή του Τομπρούκ ανάρτησε φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται μέλη των ομάδων έρευνας και διάσωσης και εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου να περισυλλέγουν τους νεκρούς και να τους τυλίγουν σε λευκά σάβανα, προτού τους τοποθετήσουν στο πίσω μέρος οχημάτων.

Μια ιατρική πηγή είπε ότι όλα τα πτώματα ήταν σε αποσύνθεση και ενταφιάστηκαν την ίδια ημέρα ή την επομένη του εντοπισμού τους.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι οι αρχές αναμένουν ότι θα ξεβραστούν και άλλοι νεκροί στην περιοχή, για αυτό οι περιπολίες κατά μήκος των ακτών του Τομπρούκ συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters