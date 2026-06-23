Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη στο Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Αγγλίας, με τη θερμοκρασία να μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα με το ιστορικό καλοκαίρι του 1976, που κατέχει ακόμη το ρεκόρ Ιουνίου με 35,6 βαθμούς το οποίο εκτιμάται ότι θα καταρριφθεί τις επόμενες ημέρες.

Σχολεία κλείνουν νωρίτερα ή χαλαρώνουν τους κανόνες για τις σχολικές στολές, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στην υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

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Το κύμα ζέστης έρχεται αμέσως μετά τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τη νότια Αγγλία. Στο Λονδίνο η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 400 κλήσεις μέσα σε μία νύχτα, ενώ πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα στο δίκτυο μεταφορών και στις συνδέσεις με το αεροδρόμιο του Χίθροου.

Μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν περισσότεροι από 29.000 κεραυνοί σε ολόκληρη την Αγγλία.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι η χώρα μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά στο απόλυτο εθνικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών που καταγράφηκε το 2022.

Πηγή: ΕΡΤ