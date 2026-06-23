Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το σαββατοκύριακο στη Γαλλία ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, καθώς ο κόσμος αναζητούσε λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.

"Υπάρχουν γύρω στους 20 θανάτους από το περασμένο σαββατοκύριακο", δήλωσε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter η υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί.

"Το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές, στη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά", πρόσθεσε η υπουργός.

Temperatures are set to climb across Europe on June 22, with a projected 40 degrees Celsius across parts of France https://t.co/pLw5HRoviU pic.twitter.com/RpLIDRh3zH — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας France Inter, μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε ακόμη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ - AFP