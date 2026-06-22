Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε έναν χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, στη νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα, έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

«Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, ωστόσο προκρίνεται το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελέας του Καρπαντρά, Ελέν Μουρζ.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών παρείχαν βοήθεια στη μητέρα των παιδιών, η οποία προς το παρόν δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία, διευκρίνισε η εισαγγελέας.

Οι πυροσβέστες είπαν στο AFP πως βρήκαν «δύο παιδιά που είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή αφού ειδοποιήθηκαν γύρω στις 13.20».

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα με 49 διαμερίσματα (τα μισά της χώρας) να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το μέγιστο επίπεδο προειδοποίησης, κάτι το πρωτόγνωρο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας κάνει λόγο για «τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία, σε όλους τους μήνες». Συνολικά, το 90% και πλέον του πληθυσμού θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα καύσωνα.

Αυτός ο καύσωνας, έπειτα από ένα πρώτο ανάλογο φαινόμενο στις αρχές Μαΐου, είναι «ασυνήθιστης έντασης, παρόμοιος με εκείνον του Αυγούστου του 2003», ο οποίος προκάλεσε σχεδόν 15.000 θανάτους στη Γαλλία, με τη «διάρκειά του να μην έχει καθοριστεί», σύμφωνα με τη Météo-France.

Χθες, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στην οικία τους στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά) εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με την περιφέρεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία, ανέφερε η αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Διαβάστε επίσης: Qatargate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP