Νέα προσωπική επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε ότι «ένας Φύρερ είναι πάντα Φύρερ», αναφερόμενος στον Ζελένσκι, ενώ υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «τοποθετήθηκε στον ρόλο αυτόν, αφού βγήκε από ένα ερασιτεχνικό θέατρο».

«Όπως βλέπετε, αυτή η περσόνα αποδείχθηκε μεταδοτική», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

Η Μόσχα χρησιμοποιεί συχνά τον όρο «ναζισμός» για να περιγράψει την ουκρανική ηγεσία και να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορίες που απορρίπτουν τόσο το Κίεβο όσο και οι δυτικές κυβερνήσεις.



