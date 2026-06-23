Νέα προσωπική επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε ότι «ένας Φύρερ είναι πάντα Φύρερ», αναφερόμενος στον Ζελένσκι, ενώ υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «τοποθετήθηκε στον ρόλο αυτόν, αφού βγήκε από ένα ερασιτεχνικό θέατρο».
«Όπως βλέπετε, αυτή η περσόνα αποδείχθηκε μεταδοτική», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.
Η Μόσχα χρησιμοποιεί συχνά τον όρο «ναζισμός» για να περιγράψει την ουκρανική ηγεσία και να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορίες που απορρίπτουν τόσο το Κίεβο όσο και οι δυτικές κυβερνήσεις.
Russia's Foreign Minister Lavrov on Zelensky:— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
A Führer is a Führer.
He was appointed to the role of a Führer, having been taken out of an amateur theater, but as you can see, this persona turned out to be contagious. pic.twitter.com/uN62POUZ9u