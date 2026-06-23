Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον τελικό Κώδικα Πρακτικής για τη σήμανση και επισήμανση περιεχομένου που δημιουργείται ή τροποποιείται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ενόψει της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) από τις 2 Αυγούστου 2026.

Ο Κώδικας είναι εθελοντικός, αλλά περιγράφει συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που μπορούν να ακολουθήσουν οι πάροχοι και οι χρήστες συστημάτων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις διαφάνειας.

Υποχρεωτική επισήμανση για deepfakes και περιεχόμενο δημοσίου ενδιαφέροντος

Από τον Αύγουστο του 2026, το AI Act θα απαιτεί σαφή ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις όπου εικόνες, βίντεο, ήχος ή κείμενα έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα λεγόμενα «deepfakes», αλλά και σε κείμενα που αφορούν θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος και έχουν παραχθεί ή αλλοιωθεί από AI χωρίς ανθρώπινη δημοσιογραφική ή συντακτική εποπτεία.

Παράλληλα, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται όταν αλληλεπιδρούν με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως chatbots και εικονικούς βοηθούς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου παραπλάνησης, χειραγώγησης και διάδοσης ψευδών πληροφοριών.





We have published the Code of Practice on marking and labelling AI-generated content – a voluntary tool to help providers and deployers get ready.



👉 https://t.co/zUDpGIQqPH — European Commission (@EU_Commission) June 22, 2026

Τι προβλέπει ο Κώδικας

Ο Κώδικας χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες.

Η πρώτη αφορά τους παρόχους συστημάτων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και περιγράφει τρόπους με τους οποίους το περιεχόμενο που δημιουργείται ή επεξεργάζεται από AI θα μπορεί να φέρει ειδική σήμανση σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανές, ώστε να εντοπίζεται εύκολα ως τεχνητά παραγόμενο.

Η δεύτερη αφορά τους χρήστες και οργανισμούς που δημοσιεύουν τέτοιο περιεχόμενο και καθορίζει τις υποχρεώσεις τους για σαφή επισήμανση των deepfakes και των κειμένων που δημιουργούνται από AI και απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Συμμετοχή περισσότερων από 180 φορέων

Η κατάρτιση του Κώδικα πραγματοποιήθηκε από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 180 ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων εταιρείες τεχνολογίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, δημόσιοι οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τα επόμενα βήματα

Ο Κώδικας έχει ανοίξει για υπογραφές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί παρόχους και χρήστες συστημάτων AI να προσχωρήσουν σε αυτόν.

Μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, όσοι τον υπογράψουν θα μπορούν να αποδεικνύουν ευκολότερα τη συμμόρφωσή τους με τις νέες νομικές υποχρεώσεις.

Η Επιτροπή αναμένεται επίσης να εκδώσει συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα διευκρινίζουν περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής των κανόνων και θα παρέχουν πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή τους.