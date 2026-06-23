Με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ θα αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ανταλλαγής της φετινής θερινής περιόδου στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, οι Μιλγουόκι Μπακς συμφώνησαν να παραχωρήσουν τον Greek Freak, σύμφωνα με Αμερικανικά ΜΜΕ, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα πολλούς παίκτες και σημαντικές επιλογές στο ντραφτ, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή για το franchise.

Ειδικότερα, οι Μπακς απέκτησαν τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ελ Γουέρ και Χάιμε Γιάκεθ, καθώς και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η 13η θέση του φετινού ντραφτ, και μια επιλογή δεύτερου γύρου. Παράλληλα, στο Μαϊάμι μαζί με τον Αντετοκούνμπο θα μεταβεί και ο Μπόμπι Πόρτις, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ των Χιτ.

Η συμφωνία προς το παρόν δεν περιλαμβάνει τρίτη ομάδα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν επιπλέον ανταλλαγές ή παίκτες μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, που μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 6 Ιουλίου.

Σημαντικό ενδιαφέρον για τον 31χρονο σταρ επέδειξαν και οι Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι προσέφεραν τον Τζέιλεν Μπράουν μαζί με δύο επιλογές πρώτου γύρου, προσπαθώντας να πείσουν τους Μπακς να ολοκληρώσουν την ανταλλαγή μαζί τους.

Ωστόσο, η διοίκηση του Μιλγουόκι επέλεξε την πρόταση των Χιτ, εκτιμώντας περισσότερο το συνολικό «πακέτο» των παικτών και των μελλοντικών επιλογών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είχε επιλεγεί από τους Μπακς το 2013 στο νούμερο 13 του ντραφτ, άλλαξε την πορεία του συλλόγου, οδηγώντας τον στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά από 50 χρόνια το 2021.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Μπακς, που πλέον θα βασιστούν σε νέα ταλέντα και επιλογές για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Από την πλευρά τους, οι Μαϊάμι Χιτ αποκτούν έναν από τους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου μπάσκετ, με στόχο να ενισχύσουν τις πιθανότητες τους για πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια.

Η ανταλλαγή αυτή είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική της Ανατολικής Περιφέρειας και να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο ΝΒΑ.

Πηγή: CNN