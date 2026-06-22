«Η πολιτική μετάβαση στη Συρία παραμένει σε εύθραυστο αλλά κρίσιμο στάδιο» ανέφερε μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα για τη Σύρια, Κλαούντιο Κoρντόνε.

Ο κ. Κoρντόνε εστίασε στην ανάγκη συγκρότησης της Λαϊκής Συνέλευσης, στην ενίσχυση των κρατικών θεσμών και ουσιαστικής εκπροσώπησης των γυναικών και όλων των κοινοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταβατική δικαιοσύνη, ζητώντας λογοδοσία για «όλους τους δράστες εγκλημάτων θηριωδίας», όχι μόνο για όσους συνδέονται με το καθεστώς 'Ασαντ, καθώς και αναγνώριση των εμπειριών των γυναικών και των επιζώντων σεξουαλικής βίας σχετιζόμενης με τη σύγκρουση.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις επί του πεδίου, σημειώνοντας ότι στα βορειοανατολικά, η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων προχωρά, μεταξύ άλλων με την απελευθέρωση περίπου 1.300 κρατουμένων.

Αντιθέτως, για τη Σουέιντα υπογράμμισε ότι δεν έχει σημειωθεί «καμία πρόοδος» στον οδικό χάρτη επανένταξης, ενώ η δυσπιστία, η ανασφάλεια και οι πολιτικές διαιρέσεις, εμπόδισαν περισσότερους από 13.500 μαθητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Παράλληλα, ο Κορντόνε αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη νότια Συρία, καλώντας σε σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

O αναπληρωτής βοηθός γενικός γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Ιντρίκα Ρατβάτε, μιλώντας εκ μέρους του Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτή γενικού γραμματέα για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και συντονιστή Έκτακτης Βοήθειας, ανέφερε ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Συρία παραμένουν σοβαρές, παρά τα σημάδια ανάκαμψης.

Σημείωσε ότι από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν επιστρέψει περίπου 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες και σχεδόν 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι, τονίζοντας ότι η πρόσβαση σε προστασία, βασικές υπηρεσίες και μέσα διαβίωσης παραμένει κρίσιμη.

Ο Ρατβάτε υπογράμμισε ότι «ένα καλύτερο μέλλον για τη Συρία παραμένει εφικτό», αλλά προειδοποίησε ότι η ανθρωπιστική έκκληση ύψους 2,92 δισ. δολαρίων έχει χρηματοδοτηθεί μόλις κατά 20%. Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να στηρίξει τη συνέχιση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης, το όραμα «Χωρίς Καταυλισμούς, Χωρίς Σκηνές» και επενδύσεις σε προστασία, αποναρκοθέτηση, βασικές υπηρεσίες, μέσα διαβίωσης και ανάκαμψη, επισημαίνοντας ότι η επείγουσα βοήθεια, η ανάκαμψη και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα πρέπει να προωθηθούν από κοινού.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, υπογράμμισε ότι «μια σταθερή και κυρίαρχη Συρία αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή».

Η Ελλάδα τόνισε ότι η σταθερότητα της χώρας προϋποθέτει μια «συμπεριληπτική, συριακής καθοδήγησης και συριακής ιδιοκτησίας πολιτική διαδικασία», με ουσιαστική συμμετοχή όλων των Σύρων, «συμπεριλαμβανομένων των γυναικών» και ανεξαρτήτως εθνότητας ή θρησκείας.

Παράλληλα, η κ. Μπαλτά σημείωσε ότι η μεταβατική δικαιοσύνη και η λογοδοσία πρέπει να προχωρήσουν σε πνεύμα συνεργασίας με τον ΟΗΕ, τονίζοντας ότι οι δικαστικές διαδικασίες οφείλουν να τηρούν τα σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα.

Αναφερόμενη στην κατάσταση ασφαλείας, εξέφρασε ανησυχία για τη Σουέιντα και τη βορειοανατολική Συρία, υπενθυμίζοντας ότι η επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε «περισσότερες από 1.030 δολοφονίες» σε σχέση με τη βία στη Σουέιντα το προηγούμενο έτος.

Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η πρόληψη νέας σεχταριστικής βίας και η λογοδοσία για παραβιάσεις, αποτελούν «απαραίτητες προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη». Για την ανθρωπιστική κατάσταση, επισήμανε ότι παραμένει «σοβαρή», με σχεδόν 16 εκατομμύρια Σύρους να βρίσκονται σε επείγουσα ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ τόνισε τη σημασία της «ασφαλούς και απρόσκοπτης ανθρωπιστικής πρόσβασης» σε όλη τη χώρα.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στο όραμα μιας ειρηνικής, ευημερούσας και χωρίς αποκλεισμούς Συρίας, αντάξιας των προσδοκιών του συριακού λαού, όπου το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων. Ο ΟΗΕ παραμένει ένας απαραίτητος εταίρος για τη Συρία στην πορεία της προς την ανάκαμψη και την ευημερία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την έγκαιρη μετεγκατάσταση του γραφείου του ειδικού απεσταλμένου στη Δαμασκό» τόνισε κλείνοντας η κ. Μπαλτά.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ