Ουκρανική πυραυλική επίθεση στην ρωσική πόλη Βορόνεζ προκάλεσε σήμερα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και των τραυματισμό δεκάδων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Ο Γκούσεφ είπε ότι μια βιομηχανική μονάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Βορόνεζ υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα στην περιοχή του Βορόνεζ η οποία παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για πυράυλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters