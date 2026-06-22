Η προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου αναβάλλεται, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Μιλώντας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Μολδαβίας τη Δευτέρα, ο κ. Κόστα ανέφερε αρχικά πόσο εκτιμά τη συνεργασία με τον Στάρμερ. «Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω πόσο εκτιμώ τη συνεργασία μου με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Μαζί του πραγματικά κάναμε μια νέα αρχή. Η σχέση μας μαζί του θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο» είπε.

Η Σύνοδος επρόκειτο να σφραγίσει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία στον τομέα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων, σύστημα εμπορίας εκπομπών, καθώς και πρόγραμμα κινητικότητας νέων, ενώ το Λονδίνο σχεδίαζε να τη χρησιμοποιήσει ως αφορμή για διεύρυνση των συνομιλιών προσέγγισης με την οικονομική σφαίρα της ΕΕ.

Ο κ. Κόστα αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Στάρμερ στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2025. «Όπως θυμάστε, τον προσκάλεσα να έρθει τον Φεβρουάριο του 2025 για τη μέρα της συζήτησης μας για την άμυνα. Ήταν η πρώτη φορά μετά το Brexit που ένας Βρετανός Πρωθυπουργός παρευρέθηκε σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήταν μια πραγματικά συγκινητική στιγμή για όλους μας» είπε. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξήρε επίσης τον ρόλο του Βρετανού Πρωθυπουργού στη «συμμαχία των προθύμων». «Θέλω επίσης να πω πόσο εκτιμώ την ηγεσία του, μαζί με τον Πρόεδρο Μακρόν, για την οικοδόμηση της συμμαχίας των προθύμων, για το κλείσιμο των σχέσεων μαζί μας στην ασφάλεια και την άμυνα, και τη στήριξη της Ουκρανίας» ανέφερε.

Όσον αφορά τη μελλοντική πορεία της Συνόδου, ο Κόστα σημείωσε ότι και οι δύο πλευρές «εργάζονταν πολύ σκληρά και με πολύ ενθουσιασμό για να πραγματοποιήσουμε πολύ σύντομα τη δεύτερη Σύνοδό μας. Τώρα, σίγουρα, πρέπει να την αναβάλουμε. Επανεξετάζουμε όμως την ευκαιρία αυτής της νέας Συνόδου. Η επιθυμία μου είναι ο διάδοχός του να δώσει συνέχεια σε αυτή την καλή πορεία επανεκκίνησης της σχέσης μας με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέτισε φόρο τιμής στον απερχόμενο Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εργαζόταν πάντα για μια ισχυρή και σταθερή σχέση με την Ένωση. «Ο Κιρ εργαζόταν πάντα σκληρά για μια ισχυρή και σταθερή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έθεσε ως προτεραιότητα και πέτυχε μια πραγματική επανεκκίνηση, χτισμένη στην εμπιστοσύνη, χωρίς καμία αμφιβολία» είπε.

Η κ. φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την επιθυμία για συνέχιση της σχέσης. «Αυτό που περιμένω με ενδιαφέρον είναι η επανάληψη μιας ισχυρής και σταθερής σχέσης με τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου» είπε, ενώ αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη που παρείχε η βρετανική Κυβέρνηση στη Μολδαβία επί θητείας Στάρμερ. «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Στάρμερ. Η Μολδαβία επωφελήθηκε από σημαντική στήριξη κατά τη διάρκεια της θητείας του, ειδικά όταν αντιμετωπίζαμε τη ρωσική παρέμβαση, οπότε το εκτιμώ ιδιαίτερα» είπε.

Κλείνοντας, η κ. φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πλειοψηφία των Βρετανών τάσσεται υπέρ μιας στενότερης σχέσης με την Ένωση. «Πιστεύω ότι είναι καλό νέο που η πλειοψηφία των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να επιστρέψει πιο κοντά στην Ευρώπη, στην ΕΕ. Πιστεύω πραγματικά ότι η ΕΕ θα ήταν πιο δυνατή με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια να γίνονται μέλη» κατέληξε.





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Πηγή: ΚΥΠΕ