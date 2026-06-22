Έκρηξη σημειώθηκε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις Ρας Λαφάν στο Κατάρ, σκοτώνοντας 13 άτομα και τραυματίζοντας 66 όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συμβάν οφείλεται σε ατύχημα και δεν σχετίζεται με επιθετική ενέργεια ή σαμποτάζ, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Ενέργειας μετά την έκρηξη στο ενεργειακό συγκρότημα διαβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό δεν επηρεάζει ούτε τις εξαγωγές ούτε την κάλυψη των εγχώριων αναγκών.

Σε δήλωσή του, τόνισε ότι «το συμβάν δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τις εξαγωγές ή τις τοπικές απαιτήσεις», επιδιώκοντας να περιορίσει την ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δεδομένου του κομβικού ρόλου της χώρας στην παγκόσμια αγορά LNG.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς το Ras Laffan αποτελεί κομβικό ενεργειακό κόμβο παγκοσμίως, ενώ το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών διαβουλεύσεων γύρω από την ενέργεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Video footage which allegedly shows the moment the explosion occurred tonight at the Ras Laffan Liquified Natural Gas Plant near Doha, Qatar. pic.twitter.com/tEZLxzrZjW — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026

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Πηγή: ΕΡΤ