Πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας καυσίμων στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στον βιομηχανικό χώρο με τις αρμόδιες αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την αξιολόγηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών του Κατάρ, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας έχουν αναλάβει τη διαχείριση του περιστατικού και βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπισή του.



Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ενώ δεν έχει αναφερθεί διαρροή καυσίμων ή άλλων επικίνδυνων υλικών από την εγκατάσταση.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για το τι προκάλεσε το περιστατικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε έρευνα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ασφαλείας.

Η Ρας Λαφάν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές του Κατάρ, όπου λειτουργούν μεγάλες εγκαταστάσεις ενέργειας και επεξεργασίας υδρογονανθράκων.

وزارة الداخلية القطرية :



وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، وفرق الدفاع المدني تتعامل مع الحادث، دون تسجيل أي إصابات أو تسرّبات. pic.twitter.com/JmVo67vkAH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 21, 2026

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Πηγή: Πρώτο Θέμα