Την άρση όλων των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις περιοχές των βόρειων συνόρων ανακοίνωσε το Ισραήλ, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη διατήρηση της εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα εύθραυστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 θα αρθούν όλα τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν στη λεγόμενη «Γραμμή Αντιπαράθεσης», δηλαδή στις κοινότητες και τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η απόφαση σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα για χιλιάδες κατοίκους των βόρειων περιοχών του Ισραήλ, οι οποίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσαν υπό καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας εξαιτίας των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

Δοκιμάζεται η εκεχειρία



Ωστόσο, η ανακοίνωση έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η εκεχειρία εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι επιχειρήσεις και τα επεισόδια βίας δεν έχουν εκλείψει πλήρως.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λίβανο, ισραηλινές επιχειρήσεις το Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το κατά πόσο η εκεχειρία μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Η απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει στην άρση των περιορισμών δείχνει ότι η κυβέρνηση και οι στρατιωτικές αρχές θεωρούν πως ο άμεσος κίνδυνος μεγάλης κλίμακας επίθεσης έχει μειωθεί. Παρ' όλα αυτά, ανώτατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για το ενδεχόμενο επανάληψης των συγκρούσεων.

Οι εξελίξεις στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς θεωρούνται κρίσιμες για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και για την επιτυχία των παράλληλων διπλωματικών προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελβετία.



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Πηγή: Πρώτο Θέμα