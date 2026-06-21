Σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσινγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν κριθεί απαραίτητο.

Την ίδια ώρα, ιρανική πηγή που επικαλείται το CNN και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις στο Μπίργκενστοκ, τόνισε ότι «οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν "κολλήσει", αλλά δεν έχουν ακόμη τερματιστεί», μετά τις απειλές που διατύπωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές, με στόχο την επιστροφή των δύο πλευρών στο διπλωματικό τραπέζι».

Νωρίτερα, το Bloomberg, επικαλούμενο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές Τραμπ. Το Fars μετέδωσε ότι οι συνομιλίες στην Ελβετία βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

Παράλληλα, το επίσης ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων (σ.σ. αυτό ωστόσο φαίνεται να συνέβη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, για να συνεχιστούν οι κατ' ιδίαν συνομιλίες με τους Καταριανούς διαμεσολαβητές).

Λίγο αργότερα, το Bloomberg διευκρίνισε, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, ότι «οι διαπραγματευτές εξακολουθούσαν να συμμετέχουν στις συνομιλίες στην Ελβετία».

Η απάντηση Γκαλιμπάφ στις απειλές Τραμπ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι πιέσεις και οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα που επιδίωκε η αμερικανική πλευρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση.

«Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο απελπισίας στο οποίο βρίσκονται σήμερα; Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συνέχισε με νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο και διαθέτουν επιλογές αντίδρασης που, όπως είπε, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται.

«Καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε εκείνοι που θα δράσουμε», ανέφερε.





Τι συζητήθηκε στον α' γύρο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία



Σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις τετραμερείς διαπραγματεύσεις, ξεκίνησαν διμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Κατάρ.

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια «παύση» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν συζητήθηκε το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, καθώς σε αυτό το στάδιο οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την τήρηση του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στα μέσα της εβδομάδας, καθώς επίσης και στην κατάσταση στον Λίβανο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, φέρεται να υπήρξε κάποια πρόοδος στην Ελβετία. Τo Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες στην Ελβετία αφορούσαν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και την πρόταση για την άρση των κυρώσεων στον τομέα του πετρελαίου

«Στις σημερινές διαπραγματεύσεις, συζητήσαμε το ζήτημα των δεσμευμένων περιουσιακών μας στοιχείων και τις ρυθμίσεις για την αποδέσμευσή τους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Χουσεΐν Γκουρμπανζάντε, μέλος της αντιπροσωπείας που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ.

Είπε, δε, πως οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην άρση των κυρώσεων που αφορούν στον ενεργειακό τομέα του Ιράν: «Στην Ελβετία, συζητήσαμε την προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, και το τελικό σχέδιο πρότασης για το θέμα αυτό έχει ολοκληρωθεί».

Οι επίμαχες δηλώσεις Τραμπ

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «καταλάβουν» τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν και απείλησε την ιρανική αντιπροσωπεία που διαπραγματεύεται στην Ελβετία.

«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια».

Το Σάββατο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι θα κλείσει τα Στενά λόγω των φερόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ και της «μη εφαρμογής» της πρώτης ρήτρας της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου από τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν και με συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.

«Τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα».





Trump says he spoke with Iranian officials and told them, "You close the Strait of Hormuz and you won't have a country."



He also told them, "You won't even make it back to your f*cking country."



Source: Fox News pic.twitter.com/LpaY2rG0CK — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026





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Πηγή: Πρώτο Θέμα