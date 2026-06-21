Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία «έχουν διακοπεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί», δήλωσε μια ιρανική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η ιρανική αντιπροσωπεία αντέδρασε οργισμένα στις τελευταίες απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και φέρεται να εγκατέλειψε τον χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δήλωσε επίσης ότι εάν ο πόλεμος στον Λίβανο δεν τελειώσει, δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις για άλλα θέματα.

Οι απειλές Τραμπ



Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, απείλησε με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν την ώρα την ώρα που Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο για πρόοδο.

«Κλείνεις τα Στενά και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@@@@@ σας χώρα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρίνει τον ρόλο της Τεχεράνης στο Λίβανο. «Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Trump says he spoke with Iranian officials and told them, "You close the Strait of Hormuz and you won't have a country."



He also told them, "You won't even make it back to your f*cking country."



Source: Fox News pic.twitter.com/LpaY2rG0CK — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Η αντίδραση Γκαλιμπάφ



Από την πλευρά του ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους, λέγοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν αν χρειαστεί.

«Δεν θεωρούμε ότι οι απειλές των Αμερικανών έχουν καμία αξία. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Δεν νομίζουν ότι αν οι απειλές τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο της απελπισίας σήμερα;

«Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με άλλο τρόπο».



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Πηγή: cnn.gr