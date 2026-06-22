Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον υπό παραίτηση πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ για την υποστήριξή του προς το Κίεβο.

«Κιρ, ευχαριστώ για όλη την συνεργασία μας, για την υποστήριξή σου και για τις κοινές αποφάσεις που συνέβαλαν στην ενίσχυση της Ευρώπης μας και στην προστασία ζωών», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Keir, thank you for all our cooperation, your support, and the joint decisions that have helped make our Europe and our protection of life stronger.



The United Kingdom has been, is, and will remain among the world’s leaders. Here in Ukraine, we deeply value Britain, and every… pic.twitter.com/Ucxhf7D2FS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2026





Διαβάστε επίσης: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Αποχωρεί τον Σεπτέμβριο από τη θέση του





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ





