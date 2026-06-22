Ο Άλαν Γκρίνσπαν, που χαρακτηρίστηκε ο σημαντικός πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) όταν αποσύρθηκε το 2006 αλλά επικρίθηκε σφοδρά για τη σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση που ακολούθησε ούτε δύο χρόνια αργότερα, πέθανε σήμερα σύμφωνα με το NBC News.

Ο Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που βρέθηκε στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής στη διάρκεια των πέντε θητειών του ως προέδρου της Fed υπό τέσσερις Αμερικανούς πρόεδρους και κέρδισε το προσωνύμιο «Μαέστρο», πέθανε σε ηλικία 100 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, σύμφωνα με το δίκτυο NBC News.

Κατέληξε από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του για 29 χρόνια, η Αντρέα Μίτσελ, επικεφαλής ανταποκρίτρια της Ουάσινγκτον και επικεφαλής ανταποκρίτρια διεθνών ειδήσεων του δικτύου NBC News.

Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε στην προεδρία της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη –τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ Μακ Τσέσνι Μάρτιν, που προήδρευσε της κεντρικής τράπεζας από το 1951 έως το 1970. Ως πρόεδρος της Fed --μια θέση που έχει χαρακτηριστεί η δεύτερη σημαντικότερη μετά την προεδρία-- προήδρευσε κατά την μεγαλύτερη περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ σε μία γενιά.

Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τις αινιγματικές δηλώσεις σε μέσο νομισματικής επιρροής κατάφερε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνεργαστεί το ίδιο καλά με Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς προέδρους.

Ακολουθούν μερικά γεγονότα για τον Γκρίνσπαν:

* Θαυμαστής του Αμερικανού κλαρινετίστα Μπένι Γκούντμαν, ο Γκρίνσπαν πριν ασχοληθεί με τα οικονομικά σπούδασε κλαρινέτο για δύο χρόνια στο Juilliard School της Νέας Υόρκης και έπαιζα σαξόφωνο σε μπάντα.

* Με την Αντρέα Μίτσελ ήταν ζευγάρι για 12 χρόνια πριν παντρευτούν το 1997.

* Ήταν γνωστός για τα υπονοούμενα που χρησιμοποιούσε και κάποτε δήλωσε «Νομίζω θα πρέπει να σας προειδοποιήσω, εάν αποδειχθεί ότι είμαι ιδιαίτερα ξεκάθαρος, τότε μάλλον παρανοήσατε τι είπα».

* Η μπανιέρα του ήταν σαν το δεύτερό του γραφείο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι στη διάρκεια του πρωινού του μπάνιου, που κάποιες φορές διαρκούσε δύο ώρες, ήταν που είχε τις καλύτερες ιδέες του, ενώ χρησιμοποιούσε τον χρόνο που πέρναγε στη μπανιέρα για να διαβάσει μελέτες και να γράφει λόγους.

* Μετά την αποχώρησή του από τη Federal Reserve, η Penguin Press πλήρωσε 8,5 εκατ. δολάρια για τα απομνημονεύματά του, που τότε ήταν η δεύτερη υψηλότερη προκαταβολή που είχε καταβληθεί για μη λογοτεχνικό βιβλίο.

* Κατά την τελευταία του χρονιά στη Fed, ο Γκρίνσπαν λάμβανε μισθό περίπου 180.000 δολαρίων.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ