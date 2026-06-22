Το πειθαρχικό όργανο ελέγχου της δραστηριότητας των ισπανών δικαστών ανακοίνωσε ότι εκκινεί πειθαρχική διαδικασία κατά του δικαστή που ηγείται της έρευνας κατά της συζύγου του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Το Σάββατο, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο ανακοίνωσε, έπειτα από δύο χρόνια ερευνών, ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα.

Στα επιχειρήματά του, ο δικαστής επικαλέσθηκε το ενδεχόμενο «αστυνομικοί, είτε από δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους, να συμβάλουν στην διευκόλυνση τυχόν φυγής» στο εξωτερικό της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ.

Αυτό προκάλεσε την οργή της ηγεσίας της αστυνομίας, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για αδικαιολόγητη επιχειρηματολογία και υπενθυμίζει «την πολιτική ουδετερότητα και την απόλυτη αμεροληψία» που απαιτείται από τους αστυνομικούς.

Οι δηλώσεις του δικαστή Πεϊνάδο «πιθανόν να συνιστούν σοβαρή παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού απέναντι σε αστυνομικούς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικό Συμβούλιο της Δικαστικής Εξουσίας (CGPJ), με έδρα τη Μαδρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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