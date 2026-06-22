Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ (Israel MFA) δημοσίευσε σήμερα ανάρτηση στο X, με την οποία κατηγορεί τρομοκράτες της Χαμάς ότι δραστηριοποιούνται από την Τουρκία, κατευθύνοντας επιθέσεις κατά Ισραηλινών, χρηματοδοτώντας τρομοκρατία και στρατολογώντας επιχειρησιακά στελέχη.





Hamas terrorists based in Turkey are directing attacks against Israelis, funding terrorism, and recruiting operatives.



The network is exposed. The facts are clear. pic.twitter.com/fM7XGS7uip — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 22, 2026



«Τρομοκράτες της Χαμάς που εδρεύουν στην Τουρκία καθοδηγούν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και στρατολογούν επιχειρησιακά στελέχη. Το δίκτυο έχει αποκαλυφθεί. Τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα.», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Η ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια πρόσφατων αποκαλύψεων από τον ισραηλινό στρατό (IDF) και την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet σχετικά με υποδομές της Χαμάς στην Τουρκία.

Σε ανακοίνωσή της η Shin Bet υπηρεσία υποστήριξε ότι η λεγόμενη «Διοίκηση Δυτικής Όχθης» της Χαμάς, με έδρα κυρίως την Κωνσταντινούπολη, έχει εντείνει τη δράση της με στόχο την οργάνωση επιθέσεων κατά του Ισραήλ και την υποστήριξη ένοπλων δικτύων στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, επικεφαλής της δραστηριότητας της Χαμάς στη Δυτική Όχθη είναι ο ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης Ζάχερ Τζαμπαρίν, ενώ υπεύθυνος του στρατιωτικού σκέλους φέρεται να είναι ο Αϊμάν Αμπού Χαλίλ.

Η ισραηλινή υπηρεσία κατονομάζει επίσης σειρά άλλων στελεχών που, όπως υποστηρίζει, διαμένουν στην Τουρκία και εμπλέκονται σε στρατολόγηση μελών, μεταφορά χρημάτων και όπλων, καθώς και χρηματοδότηση τρομοκρατικών δικτύων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Αϊμάν Σαραουνά, Μοχάμεντ Μαλάχ, Ματζέντ Τζάαμπα, Ουαλίντ Αμπού Νάσαρ και Σαλάμ Γιαΐς.

Η Σιν Μπετ υποστηρίζει ότι τα στελέχη της Χαμάς «δρουν ανεμπόδιστα από τουρκικό έδαφος», αξιοποιώντας υποδομές στη χώρα για τη μεταφορά οδηγιών και χρηματοδότησης προς πυρήνες στη Δυτική Όχθη.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει επίσης υπόθεση που αποκαλύφθηκε νωρίτερα φέτος και αφορούσε δίκτυο της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, το οποίο φερόταν να συντονιζόταν από τον Μαχμούντ Ραντουάν, στέλεχος της οργάνωσης που απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων και μεταφέρθηκε στην Τουρκία το 2025.