Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών Dubna στην περιοχή της Μόσχας, ανακοίνωσε το ουκρανικό στρατιωτικό επιτελείο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS μετέδωσε αργότερα σήμερα ότι το κέντρο «υπέστη μαζική επίθεση με drones από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η τηλεοπτική μετάδοση και οι επικοινωνίες δεν επηρεάστηκαν».

«Λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Κανένας υπάλληλος του Κέντρου Διαστημικών Επικοινωνιών δεν τραυματίστηκε», αναφέρει το TASS, επικαλούμενο τη μητρική εταιρεία του κέντρου, την «Space Communications», τον μεγαλύτερο κρατικό φορέα διαστημικών επικοινωνιών της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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