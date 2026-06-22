Το Ιράν είχε μία «πολύ σύντομη συζήτηση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα κατά την διάρκεια των συνομιλιών στην Ελβετία, επιμένοντας στο γεγονός ότι δεν επρόκειτο για «διαπραγματεύσεις».

«Υπήρξε μία πολύ σύντομη συζήτηση για το πυρηνικό ζήτημα, αλλά δεν συζητήθηκε καμία λεπτομέρεια και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά έχουν ξεκινήσει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο Irna.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία «παρουσίασε τις θέσεις της με μεγάλη συντομία» σχετικά με το πυρηνικό θέμα και το Ιράν έπραξε το ίδιο, πρόσθεσε περιγράφοντας τις συζητήσεις αυτές ως «παρουσίαση των εκατέρωθεν θέσεών μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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