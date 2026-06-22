Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, όλο και πιο απομονωμένος μετά τη νίκη σε αναπληρωματικές εκλογές του εσωκομματικού αντιπάλου του στο Εργατικό Κόμμα Άντι Μπέρναμ, φέρεται να είναι τελικά έτοιμος να παραιτηθεί και ενδέχεται να ανακοινώσει ήδη από σήμερα την αποχώρησή του, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να ορκισθεί επισήμως βουλευτής γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα). Είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια να αναλάβει επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου είναι πολύ χαμηλή, είχε επαναλάβει την Παρασκευή ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην εξουσία, όμως η πίεση συνέχισε να αυξάνεται το σαββατοκύριακο. Δεν έχει κάνει έκτοτε καμιά δήλωση.

Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν πάρει θέσεις από τα χαράματα σήμερα έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια απόφαση. Σκέπτεται πολύ σοβαρά τι είναι το καλύτερο για τη χώρα», δήλωσε στο Sky News η Τζάκι Σμιθ, υφυπουργός Παιδείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, ο Κιρ Στάρμερ «αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού μετά τη σαρωτική πίεση εργατικών βουλευτών να παραχωρήσει τη θέση στον Άντι Μπέρναμ».

Για το BBC, τα σημάδια που δείχνουν ότι ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να ανακοινώσει ήδη από σήμερα ένα σχέδιο παραίτησης «πολλαπλασιάζονται».

Είναι «έτοιμος να παραιτηθεί», έγραψαν επίσης οι Financial Times, αν και ένας σύμμαχος του πρωθυπουργού είπε στην εφημερίδα αυτή ότι «δεν έχει ληφθεί καμιά οριστική απόφαση».

Σύμφωνα με το Sky News, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, τον έχουν καλέσει να ορίσει μια ημερομηνία για την αποχώρησή του από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Περισσότεροι από 100 εργατικοί βουλευτές ζητούν πλέον την αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο των βουλευτών του κόμματος, σύμφωνα με το πρακτορείο Press Association.

Είναι πιθανό, σύμφωνα με την Guardian, να παραμείνει στα καθήκοντά του τουλάχιστον μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Στη συνέχεια ο νέος ηγέτης θα οριστεί στη διάρκεια του συνεδρίου των Εργατικών στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ