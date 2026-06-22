Αντιμέτωπο με ένα κύμα καύσωνα που φέρνει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και το βράδυ βρίσκεται η Ευρώπη, με τους Βρετανούς, τους Γάλλους και τους Ισπανούς να «λιώνουν» κάτω από τον καυτό ήλιο, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν αρχίσει να κλείνουν και τα σχολεία.

Το θερινό ηλιοστάσιο, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου, σηματοδότησε την έναρξη των τριών πιο ζεστών μηνών της Ευρώπης.Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».

Το σύστημα υψηλής πίεσης έχει δημιουργήσει έναν λεγόμενο «θόλο θερμότητας», ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ανεβάζοντας το θερμόμετρο μέρα με τη μέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, είναι το δεύτερο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη φέτος και ακόμη είμαστε στον Ιούνιο, όπως επισημαίνει η Deutsche Welle.

Ακραία ζέστη στη Βρετανία - «Τροπικές νύχτες»

Οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη - και η πρώτη έχει πλέον τεθεί σε ισχύ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει «τροπικές νύχτες», με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, που οδηγούν σε θερμική καταπόνηση.

Το 1/3 της Γαλλίας σε κόκκινο συναγερμό

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη και σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους.

Οι γαλλικές Αρχές έθεσαν περίπου 35 νομούς, περίπου το ένα τρίτο της χώρας, σε κόκκινο συναγερμό λόγω της ακραίας ζέστης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν μέχρι και το γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο, λόγω κινδύνων στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της πιθανότητας να επηρεαστούν λόγω της ζέστης, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας SNCF, Ζαν Καστέξ.

Ακυρώθηκαν συνολικά 71 υπεραστικά τρένα από την Κυριακή μέχρι και σήμερα Δευτέρα (22/6) σε βασικές διαδρομές, ενώ 3.500 μέλη του προσωπικού κινητοποιήθηκαν για την παρακολούθηση του δικτύου και 2.000 ακόμη θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους σε περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ακύρωσε μια συναυλία που είχε προγραμματιστεί κάτω από την περίφημη γυάλινη πυραμίδα του.

Από τις καταρρακτώδεις βροχές, στους 39 βαθμούς η Γερμανία

Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται και η Γερμανία, με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας να προβλέπει θερμοκρασίες έως και 37 βαθμούς Κελσίου για τη Δευτέρα και την Τρίτη (23/6), οι οποίες θα σκαρφαλώσουν στους 39 βαθμούς μέχρι την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σφοδρές καταιγίδες τις επόμενες ημέρες, ενώ η διοργάνωση του τουρνουά τένις Berlin Open εκκένωσε το γήπεδο λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα ο τελικός του γυναικείου απλού μεταξύ της Τζέσικα Πεγκούλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και της Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία να αναβληθεί.

Και ενώ οι Γερμανοί αναζητούν ανάσες δροσιάς στα ποτάμια και τις λίμνες της χώρας, η Γερμανική Ένωση Σωτηρίας (DLRG) προέτρεψε τους πολίτες να μην υποτιμούν τους κινδύνους της κολύμβησης.

Πέντε άνθρωποι πνίγηκαν ή αγνοούνταν το Σαββατοκύριακο στη Φραγκονία, την Έσση και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ κολυμπούσαν σε ποτάμια και λίμνες.

Προειδοποιήσεις για καύσωνα σε Ισπανία και Ιταλία

Η Ιταλία εδώ και μέρες καταγράφει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, με αποτέλεσμα οι αρχές να κηρύξουν κόκκινο συναγερμό την Κυριακή σε οκτώ πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Μπολόνια, της Φλωρεντίας, του Μιλάνου και του Τορίνο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET της Ισπανίας εξέδωσε επίσης κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε αρκετές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 39 έως 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Μαγιόρκα.

Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.Στη Μαδρίτη, ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της εθνικής ομάδας της Ισπανίας εναντίον της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: CNN Greece