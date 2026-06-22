Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδησσό και στη Ζαπορίζια σκότωσαν δυο ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Μια γυναίκα «δυστυχώς έχασε τη ζωή της» και άλλοι τρεις άνθρωποι «τραυματίστηκαν» στη Ζαπορίζια, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν 11χρονο αγόρι, πρόσθεσε.

Ο ομόλογός του στην Οδησσό Όλεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ, αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οχήματα και δεξαμενή καυσίμων πήραν φωτιά έπειτα από το πλήγμα εναντίον αυτής που περιέγραψε ως αγροτική επιχείρηση στην περιφέρεια της Οδησσού.

Η Ρωσία βομβαρδίζει καθημερινή την Ουκρανία από το ξέσπασμα του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022. Από την πλευρά του το Κίεβο εντείνει και αυτό της αεροπορικές επιδρομές του εναντίον της ρωσικής επικράτειας τελευταία.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισε τα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα, εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν εξήντα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου δυο ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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