Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ ανακοίνωσε ότι κατά το τελευταίο έτος απέτρεψε δεκάδες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, οι οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, καθοδηγούνταν από στελέχη της Χαμάς που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία υποστήριξε ότι η λεγόμενη «Διοίκηση Δυτικής Όχθης» της Χαμάς, με έδρα κυρίως την Κωνσταντινούπολη, έχει εντείνει τη δράση της με στόχο την οργάνωση επιθέσεων κατά του Ισραήλ και την υποστήριξη ένοπλων δικτύων στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, επικεφαλής της δραστηριότητας της Χαμάς στη Δυτική Όχθη είναι ο ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης Ζάχερ Τζαμπαρίν, ενώ υπεύθυνος του στρατιωτικού σκέλους φέρεται να είναι ο Αϊμάν Αμπού Χαλίλ.

Η ισραηλινή υπηρεσία κατονομάζει επίσης σειρά άλλων στελεχών που, όπως υποστηρίζει, διαμένουν στην Τουρκία και εμπλέκονται σε στρατολόγηση μελών, μεταφορά χρημάτων και όπλων, καθώς και χρηματοδότηση τρομοκρατικών δικτύων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Αϊμάν Σαραουνά, Μοχάμεντ Μαλάχ, Ματζέντ Τζάαμπα, Ουαλίντ Αμπού Νάσαρ και Σαλάμ Γιαΐς.

Η Σιν Μπετ υποστηρίζει ότι τα στελέχη της Χαμάς «δρουν ανεμπόδιστα από τουρκικό έδαφος», αξιοποιώντας υποδομές στη χώρα για τη μεταφορά οδηγιών και χρηματοδότησης προς πυρήνες στη Δυτική Όχθη.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει επίσης υπόθεση που αποκαλύφθηκε νωρίτερα φέτος και αφορούσε δίκτυο της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, το οποίο φερόταν να συντονιζόταν από τον Μαχμούντ Ραντουάν, στέλεχος της οργάνωσης που απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων και μεταφέρθηκε στην Τουρκία το 2025.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο Ραντουάν φέρεται να στρατολόγησε δύο νεαρούς Παλαιστινίους κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Τουρκία, με στόχο τη συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Για την υπόθεση έχουν ήδη κατατεθεί κατηγορητήρια.

Η Τουρκία διατηρεί εδώ και χρόνια σχέσεις με τη Χαμάς και φιλοξενεί στελέχη της οργάνωσης στο έδαφός της. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα καλέσει την Άγκυρα να περιορίσει τη δράση της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση χρησιμοποιεί την τουρκική επικράτεια για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό επιθέσεων κατά Ισραηλινών στόχων.