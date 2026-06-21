Νέα επίθεση κατά της Τζόρτζια Μελόνι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.



Με ανάρτησή του στο Truth εγκαλεί εκ νέου την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι αρνήθηκε στήριξη στις ΗΠΑ όταν (στην περίπτωση του Ιράν) αυτό χρειάστηκε.



Στην (ηπιότερων, πάντως, τόνων) ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρει:

«Αφού ξόδεψαν τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία και ο πρωθυπουργός της δεν θα σκεφτόντουσαν καν να εμπλακούν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή τους. Για δεκαετίες, τους υπερασπιζόμαστε, αλλά, όταν δοκιμάζονται, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Καθόλου καλό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».







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Πηγή: Ναυτεμπορική