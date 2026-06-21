Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν για λίγα λεπτά της ώρας ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, χωρίς να ανταλλάξουν βλέμμα.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται η στιγμή που ο Αραγτσί μπαίνει σε χώρο όπου βρίσκονται μικρόφωνα και κάμερες και χαιρετάει τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, που ανήκει στους διαμεσολαβητές με ασπασμό.

Οι δύο άνδρες μιλάνε για λίγο σε φιλικό κλίμα, ενώ στο βάθος ο Τζέι Ντι Βανς φαίνεται να μιλάει με τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ρίχνοντας... κλεφτές ματιές προς τη μεριά των δύο ανδρών.

Δείτε βίντεο:





Araghchi briefly appeared in the same room with Vance before the cameras.



But Iranian sources report Tehran refused to enter the meeting until journalists left, rejecting what they called an American "media show."



Iran is still denying Trump the photo-op he's long sought. pic.twitter.com/SgNPKLjlUn — Sina Toossi (@SinaToossi) June 21, 2026

Παρά τη σύντομη αυτή παρουσία, ιρανικές πηγές υποστήριξαν ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αρνήθηκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε δημόσια εικόνα ή τελετουργική διαδικασία που θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως ένδειξη προσέγγισης με την αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν δέχθηκαν να εισέλθουν στην αίθουσα των συνομιλιών έως ότου αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι, απορρίπτοντας αυτό που χαρακτήρισαν «αμερικανικό επικοινωνιακό σόου».

Οι Ιρανοί αρνήθηκαν χειραψία με την αμερικανική αντιπροσωπεία



Νωρίτερα, πάντως, λίγο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη χειραψία και κοινή φωτογράφιση με την αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι και οι διοργανωτές της συνάντησης είχαν οργανώσει μια σύντομη τελετή στην αρχή των πολυμερών συνομιλιών στο Μπούργκενστοκ, η οποία θα περιλάμβανε χειραψία και ομαδική φωτογράφιση των δύο αντιπροσωπειών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας αντιτάχθηκε στο σχέδιο και δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή της Τεχεράνης στην εκδήλωση.

Μετά την απόφαση αυτή, η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία των Ιρανών εκπροσώπων. Η ιρανική αντιπροσωπεία εισήλθε στον χώρο των συνομιλιών μόνο μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου επικοινωνιακού μέρους της εκδήλωσης.

Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία ζήτησε πεντάλεπτη καθυστέρηση στην έναρξη των συνομιλιών, προκειμένου να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι από την αίθουσα διαπραγματεύσεων πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ