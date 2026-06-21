Απειλές για νέα πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε με ανάρτηση του στο TruthSocial ο Ντόναλντ Τραμπ στην περίπτωση που δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ενώ είναι σε εξέλιξη στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να κάνει λόγο για πρόοδο, και την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι ο Λίβανος είναι ένα από τα βασικά ζητήματα συζήτησης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε νωρίτερα: «Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών» και πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν ακόμη, η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.







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Πηγή: cnn.gr