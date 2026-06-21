Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 956, από τα οποία 245 ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι υγειονομικές αρχές.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας της χώρας Σαμουέλ Ροζέρ Κάμπα έκανε λόγο για 933 κρούσματα και 245 θανάτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 80 ασθενείς ανένηψαν και έλαβαν εξιτήρια από κέντρα θεραπείας της ιδιαίτερα μολυσματικής νόσου.

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο. Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο αντιθέτως υπάρχει εμβόλιο. Είναι κατά σειρά η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί προτού κηρυχτεί επιδημία.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ