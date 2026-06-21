Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/6) στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού, απέναντι από τον Ζωολογικό Κήπο.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα RoadReport Cy, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε πεζόδρομο και να ακινητοποιηθεί.

Παρά το γεγονός ότι το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή με αυξημένη κίνηση πεζών και ποδηλατών, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο όπως φαίνεται και στο βίντεο, μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας.